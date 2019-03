,,Als iemand is veroordeeld en vast zit in de gevangenis, gaat hij aan het werk in de arbeidszaal’’, vertelt Edwin Stoker, coördinator arbeid PI Zwolle. Vanaf dag één werken gevangenen aan hun terugkeer in de samenleving. Arbeid is een van de manieren om terugval te voorkomen. ,,Als een gedetineerde zijn straf er bijna op heeft zitten en een vervolgtraject in gaat, moet hij verhuizen naar een andere gevangenis met een open of halfopen inrichting. Dat willen we veranderen.’’