Piek aan kostbare operaties bij honden door ‘kruipende grasaren’ in bijenvriendelijke bermen

Connie Aarsbergen geniet doorgaans volop als ze haar hond Farly uitlaat in het losloopgebied bij het Schellerpark in Zwolle. Maar sinds deze zomer laat ze de Ierse setter niet zomaar overal rondrennen. Farly heeft namelijk een flinke ontsteking aan één van zijn poten opgelopen. De boosdoener: kruipende grasaren. Een operatie à tweehonderd euro was noodzakelijk om de zaadjes uit de hondenpoot te snijden. ,,En nog is het maar de vraag of ze allemaal weg zijn.’’