Piet Jr.: trotse Zwolse rapper van het woonwagenkamp

VideoGeen Nederlandstalige meezingers of een carrière als volkszanger. Nee, Pieter Spijkerman (23), artiestennaam Piet Jr., opgegroeid op het woonwagenkamp in de Zwolse wijk Berkum, is rapper. Dat zorgde in het begin voor gemengde reacties. ,,Tijdens het uitgaan werd ik wel eens uitgelachen, bijvoorbeeld door jongens van het kamp.”

,,Wel eventjes de schoentjes uit”, zegt Piet Jr. als de verslaggever de woonwagen binnenstapt. Aan de keukentafel vertelt hij hoe hij in de rapwereld belandde. ,,Ik was veertien toen ik mijn eerste nummertje opnam in de slaapkamer, het was een slecht nummer. Ik werd uitgelachen door mijn broer en neef, maar ik hield vol.” Hij nam nog een nummer op, een liefdesliedje. ,,Dat vonden ze wel mooi. Mijn broer is toen met me naar een studio gegaan. Hij zei: ,,Als dit jouw droom is, gaan we dat doen.’’

Kinderfeestjes

Op school voelde Pieter zich vaak gediscrimineerd. Hij werd bijvoorbeeld niet uitgenodigd op kinderfeestjes, omdat hij van ‘het kamp’ kwam, zegt hij. ,,Ik ging naar ‘boze muziek’ luisteren en kwam zo met rapmuziek in aanraking.”

Pieter rapt alleen, maar ook met Gipsy Maffia. Dat is een groep rappers met jongens van het kamp. Zijn neef Willem hoort ook bij de Gipsy Maffia. ,,We zijn nu een jaartje bezig en worden regelmatig geboekt. Ik treed voornamelijk op met Willem, maar ook wel eens met Tinus Hoekstra. Dat is een Nederlandstalige artiest waar ik een hitje mee heb gescoord.”

Onzeker

Pieter twijfelde een tijd over zijn toekomst in de hiphop, want hij kreeg gemengde reacties uit zijn omgeving. Hij werd onzeker. ,,Tijdens het uitgaan werd ik wel eens uitgelachen door jongens van het kamp. Maar ik kreeg ook steun van sommigen. Het rappen heb ik gewoon weer opgepakt.”

Vader Harm heeft het nooit jammer gevonden dat Pieter geen volkszanger werd. ,,Ik hoorde een bepaald nummertje wat hij rapte en dat greep me aan. Ik moest me echt inhouden om niet te gaan huilen.” Harm is zelf van een andere generatie, zegt hij. ,,We luisterden nooit rap en toch vind ik het geweldig mooi. Ik zei tegen hem: Hier moet je mee doorgaan jongen.''

Fout beeld

Pieter wordt bij cafés geboekt, maar treedt meestal op voor woonwagenbewoners. Hij denkt dat veel mensen een bepaald, fout beeld hebben van zo’n feestje met woonwagenbewoners onderling. ,,De burgers denken misschien dat er bakken vol drugs bij ons op tafel staan,maar dat is niet zo.”

Volgens Pieter gaat het allemaal om genieten van het leven. Vaak hoort daar luide, Nederlandstalige muziek bij. ,,We werken allemaal hard en willen in het weekend lekker genieten. Bij ons is een feestje misschien net wat ‘gezelliger’ dan in de burgergemeenschap, wat uitbundiger. Lekker drinken, dansen, Nederlandstalig zangertje en natuurlijk een happie erbij.”

Met het nummer ‘Lovie’, wat onder woonwagenbewoners geld betekent, wordt hij vaak herkend. Zelfs in het buitenland. ,,Ik was laatst in Spanje en daar werd het nummer herkend. Ze spraken mij aan."

Schapen

Pieter droomt ook over een toekomst als songwriter. Hij wil zich vestigen als rapper, maar ook songwriter worden. Teksten voor Nederlandstalige artiesten horen daar zeker bij. Volgens hem denken veel mensen in ‘hokkies’, als het gaat om Nederlandstalige muziek. ,,Het gaat om het gevoel wat je hebt bij muziek en niet om je opleiding of achtergrond. Mensen die bijvoorbeeld alleen maar naar de top 40 luisteren, noem ik 'schapen'. Die muziek wordt voor hun uitgekozen, ze luisteren gewoon naar wat de media zeggen.”