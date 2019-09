Piet Jr. uit Zwolle en Brace willen met Bipolar meer aandacht vragen voor psychische problemen

video Stadshagen opge­schrikt door bedreigin­gen met vuurwapen: ‘Ik waarschuw mijn kinderen altijd, let op wie er achter je fietst’

9 september In één weekeind twee jonge fietssters die in de buurt van de Zwolse wijk Stadshagen belaagd werden met een vuurwapen: dat is schrikken. ,,Ik las het net, ik kreeg een appje doorgestuurd van mijn man”, vertelt Margje Kamerman maandagmiddag.