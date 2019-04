Piet Zoon waarnemend dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voormalig burgemeester

De waarneming van start op 1 mei. Piet Zoon is voormalig burgemeester van Hattem en Raalte en is de afgelopen jaren waarnemend burgemeester geweest in Reimerswaal en tot in januari 2019 in Veenendaal. Hij is al lange tijd betrokken bij het werk van het waterschap als voorzitter van bewonersgroepen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de Ruimte voor de Rivierprojecten bij Zwolle en ook nu nog als voorzitter van het Omgevingsplatform van het hoogwaterbeschermingsproject Zwolle-Olst. Ook functioneert Zoon met een vergelijkbare taak in de stuurgroep IJssel, die zich buigt over lange-termijnplannen voor de IJssel. Hij is daarnaast lid van het bestuurlijk platform Rijn. Nu Piet Zoon de taak van waarnemend dijkgraaf op zich neemt, stopt hij als voorzitter van bewonersgroepen.