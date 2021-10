Pikante sponsor voor jeu-de-boulesclub uit Zwolle: ‘Willen van stoffig imago af’

Moordver­dach­te Kevin B. uit Zwolle ‘zei in de week voor de steekpar­tij al dat hij iemand wilde pakken of neersteken’

19 oktober Kevin B. uit Zwolle had mogelijk al eerder het plan om iemand te vermoorden. Dat blijkt uit de pro forma-zitting over de dodelijke steekpartij in de Bitterstraat, vanmiddag. Bij die steekpartij kwam de 32-jarige Maarten om het leven, een bekende van B.