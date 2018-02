'Pinbus' draagt bij aan hoge collecteopbrengst in Zwolle

In vijftig gemeenten in Nederland loopt een proef waarbij mensen aan de deur kunnen doneren met de pinpas, in plaats van dat ze contant geld in een bus gooien. Het heeft Zwolle geen windeieren gelegd: de opbrengst is 21.230 euro. Dat is 2.700 euro meer dan vorig jaar. Een nieuw record, meldt Joke Berendsen namens de Hersenstichting.