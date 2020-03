Pinnen moét om de IJssel met ’t Kleine Veer bij Zwolle over te steken

Zwollenaar in spookstad Milaan: ‘De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn’

13:23 Dianne van der Spoel (50) uit Zwolle zit met haar Italiaanse man en kinderen van 10 en 13 jaar vast in Milaan. Sinds vorige week mogen ze alleen voor boodschappen hun huis uit. ,,Hier is de situatie echt dramatisch. En dat dit ook in Nederland zo kan zijn is helaas nog niet tot iedereen doorgedrongen.”