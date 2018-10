Pistool gaat niet af, man uit Zwolle (32) ontkomt aan liquidatie in Stadshagen

Achtervolging

De politie wist die avond snel de achtervolging in te zetten op een van de twee verdachten. Een 22-jarige man uit Weesp is klemgereden op de Stadshagenallee en met getrokken pistolen uit zijn auto gepraat. Een paar dagen later viel de politie een woning in Assen binnen, op zoek naar een tweede verdachte. Die man is nog altijd spoorloos. Volgens een politiewoordvoerder is dit de man die het vuurwapen trok. De aangehouden man uit Weesp zit in de cel en wordt verdacht van een poging tot doodslag. Hij moet volgende week voor de rechter verschijnen.