Pittige daling aantal afhaalchinezen: ‘Het zit niet meer in ons systeem’

Het aantal zogenaamde ‘afhaalchinezen’ neemt steeds sterker af. In tien jaar tijd daalde het aantal Chinees-Indische restaurants in Nederland met ruim twintig procent, tot 1.600. In Overijssel zelfs met 26%. Gelderland volgt met 22%, Flevoland noteert van alle provincies de kleinste daling (7%).

Die cijfers zijn afkomstig van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Datadienst LocalFocus bracht de neerwaartse spiraal woensdag in kaart per provincie.

Lees ook PREMIUM Yang Yang uit Zwolle is een kind van de afhaalchinees: We leerden onzichtbaar te zijn Lees meer

Stil blijven staan

Volgens het adviesbureau ging 60% van de Nederlanders in de jaren tachtig nog geregeld uit eten bij de Chinees, één op de drie Nederlanders ging er minstens één keer per maand naartoe.

‘Nu zit de Chinees nauwelijks meer in ons systeem. Het assortiment is niet aan vernieuwing onderhevig en is tamelijk vet en ook qua inrichting en uitstraling is de tijd enigszins stil blijven staan’, schrijft Van Spronsen.

Bord op schoot

Over de hele linie daalde het aantal Chinees-Indische restaurants in tien jaar tijd met ruim 22%, terwijl de restaurantsector in die periode met 15% toenam in volume.

In Zeeland en Limburg daalde het aantal afhaalchinezen het hardst met 30%, de kleinste daling werd genoteerd in Flevoland (7%), maar daar was het aanbod ook al het kleinst.

Daling zet door

Volgens Van Spronsen is de traditionele afhaalchinees vervangen door wok- of ‘all you can eat’ restaurants waardoor ‘millennials’ slechts ten dele zijn opgegroeid met ‘Chinees eten op zondag & Studio Sport’.