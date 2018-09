Pizzadozen op straat en in Zwolse gracht door stuntactie pizzeria

Acht 15-jarige leerlingen van het Carolus Clusius College zitten begin van de middag op een rijtje pizza te eten aan de Diezerkade in Zwolle. ,,School was al uit. Op Instagram en Snapchat zagen we deze actie", vertelt Jiske Harwig. ,,Iedereen heeft het erover op school." Zij en haar klasgenoten zitten met de benen over de kaderand, om hen heen liggen lege en halfvolle pizzadozen. ,,Prima zo, in het zonnetje. We wilden aan de overkant op een bankje gaan zitten, maar dat was al bezet. Ja, de mensen die er zaten waren ook pizza aan het eten."