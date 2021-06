Plafond van splinternieuwe fietsenkelder bij station Zwolle vol met scheuren

Rechtbank gewraakt in zaak rond omkoping agent en schaduwen van twee Apeldoor­ners

28 mei In het strafrechtelijk onderzoek naar de omkoping van een politieman, die vervolgens twee Apeldoorners schaduwde, is vrijdag de rechtbank in Zwolle gewraakt. De derde verdachte in deze zaak verwacht geen eerlijk proces, nu twee anderen al veroordeeld zijn.