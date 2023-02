Plan Stadsdijken Zwolle is er door bij Raad van State

Twijfelge­val­len bij PEC Zwolle voor duel met Roda JC, Schreuder verwacht Van den Belt gewoon op het veld

Het is nog onzeker wie morgen bij PEC Zwolle in het inhaalduel met Roda JC (20.00 uur) allemaal kunnen meespelen. Ryan Thomas was afgelopen dagen ziek en Bram van Polen is nog niet helemaal hersteld van zijn blessure.

29 januari