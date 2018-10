Plan voor extra uren betaald parkeren op Zwolse koopzondagen sneuvelt

Kerkgangers

Swollwacht-wethouder was maandagavond dan ook stellig. ,,Dank voor de genomen moeite, maar ik wil dit toch ontraden. Van één tot vijf uur sluit aan bij de betaaltijden die we in het verleden hebben aangewezen op koopzondagen. Het heeft nooit tot probleem of overlast geleid. We komen hiermee ook zo veel mogelijk tegemoet aan andere gebruikers, zoals kerkgangers. Die willen we niet extra belasten.’’ Een oplossing waar grootste coalitiepartij ChristenUnie goed mee kan leven. ,,We hebben winkeliersvereniging Citycentrum gevraagd met een invulling (van de zondag, red.) te komen tussen één en vijf uur. Het is consequent om aan dat tijdvak vast te houden”, aldus raadslid Ruben van de Belt.