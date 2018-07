Plan voor hostel met 300 bedden bij Dinoland Zwolle

Zwolle krijgt wellicht een hostel met 300 tot eventueel 600 bedden. De eigenaar van Dinoland wil zo'n jeugdherberg-achtige accommodatie realiseren op het terrein van dit themapark. Het is vooral bedoeld voor groepen die in Zwolle willen neerstrijken voor een paar dagen.

In 2014 kocht Summercamp Heino het voormalige Ecodrome-terrein aan de Willemsvaart. Dat is nu Dinoland Zwolle geworden. Vanaf het begin bestond ook het idee om hier overnachtingen mogelijk te maken, net zoals in Heino. Inmiddels ligt er een verzoek tot een bestemmingsplanwijziging. De gemeenteraad moet daarover nog beslissen. Het hostel zou op z'n vroegst in 2021 kunnen starten.

Het themapark en het hostel staan los van elkaar, zegt Laura Vrolijken van Dinoland. ,,We mikken vooral op mensen die in groepsverband naar Zwolle komen voor activiteiten of culturele bezoeken. Bijvoorbeeld scholen, verenigingen en families. In Heino bieden we ook overnachtingen aan maar er zijn ook groepen die liever in een stedelijke omgeving verblijven.''

Paviljoen

Gedacht wordt aan een plek vlakbij de ingang van het park. ,,Het moet een eenvoudig maar modern gebouw worden'', aldus Vrolijken. Een van de opties is om het voormalige Ecodrome-paviljoen erbij te betrekken. Dat staat op dit moment leeg en is geen onderdeel van het Dinopark. ,,Wellicht dat we de nieuwbouw laten vergroeien met het paviljoen. Maar hoe het er precies uit moet gaan zien weten we nog niet. Daar komt te zijner tijd natuurlijk overleg over met de welstandscommissie en stedenbouwkundigen.'' In een overleg met de buurt is gesproken over vijf bouwlagen, maar ook dat is volgens haar nog niet zeker. Dinoland gaat in eerste instantie uit van 300 bedden. Een groei naar 600 overnachtingsplekken wordt niet uitgesloten.

Parkeren