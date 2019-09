Plan voor stort vervuilde bagger in Bomhofsplas blijft ondanks kritiek deskundigen overeind

Werelddo­ven­dag voor het eerst in Zwolle

9:30 Morgen is de Buitensoos in Zwolle de hoofdlocatie van de Werelddovendag die dit jaar voor het eerst in Zwolle plaatsvindt. Dennis Hoogeveen en Leontine Koenders zijn erg betrokken bij de dovenwereld. Dennis als dove organisator van de Werelddovendag en Leontine als Zwolse dove die in de gehandicaptenraad zit. Beiden laten ze hun licht schijnen over de aandacht voor doven in de stad.