Het Friese bedrijf GroenLeven wil op twee voormalige zandwinplassen nabij Zwolle drijvende zonneparken realiseren. Grootschalige zonnepanelenparken op het water bestaan nog niet in Nederland, maar dat is slechts een kwestie van tijd zegt het bedrijf.

,,De ruimte is schaars in ons land terwijl de behoefte aan nieuwe energiebronnen stijgt. Voormalige zandwinlocaties die volgelopen zijn met water bieden de ruimte daarvoor. Die plassen zijn vaak te diep voor recreatief gebruik of natuurontwikkeling. Zonnepanelen geven deze locaties een nieuwe functie'', stelt directeur Bert Hendriks van GroenLeven.

GroenLeven ziet een grote toekomst weggelegd voor drijvende zonneparken. Deze leveren volgens Hendriks een rendement dat naar verwachting tussen de 8 en 12 procent hoger ligt dan bij zonneparken op het land. Dat komt door de reflectie van de zon op het water en door de koeling van het water, die voor een betere geleiding zorgt. De andere kant van de medaille is dat de aanleg duurder is dan op het land of op daken. ,,De bouwmethode is lastiger, omdat je vanaf een boot moet werken.'' Het bedrijf put hoop uit succesvolle businesscases in China op dit gebied en wil op afzienbare termijn in Tynaarlo een eerste park realiseren.

Het Friese bedrijf heeft daarnaast zijn oog laten vallen op nog een groot aantal voormalige zandwinplassen in Nederland. Voor de ontwikkeling van deze locaties, waaronder de twee in Zwolle, heeft GroenLeven overheidssubsidies ontvangen. Deze SDE-subsidies worden eens per half jaar toegekend. In totaal heeft GroenLeven voor 250 megawatt aan projecten in voorbereiding. Als de twee parken in Zwolle gerealiseerd worden, leveren die elk 26 megawatt aan zonne-energie. Om welke plassen het gaat, wil GroenLeven in dit stadium nog niet bekend maken.