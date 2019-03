Plan voor tweede crematorium Zwolle nog niet van de baan

Second opinion

Respectrum is daarnaast nu bezig met ‘oriënterend marktonderzoek‘ naar een andere plek in Zwolle of een buurgemeente. ,,Wij krijgen van alle kanten signalen dat er regelmatig wordt uitgeweken naar Meppel of andere plaatsen omdat het huidige crematorium op piekdagen gewoon te vol is. Nabestaanden vragen steeds meer tijd voor een uitvaart. Wij denken dat het voor de kwaliteit van álle crematies een goede zaak zou zijn als er een tweede crematorium komt in Zwolle. Voor een grote stad is dat ook helemaal niet zo vreemd, kijk bijvoorbeeld naar Leeuwarden waar dat al jaren het geval is."