Plan voor verlichting gebouwen in Zwolle gaat door, ondanks bezwaren natuurclubs: ‘Economie boven ecologie’

Video & poll Eerder uit bed of een stuk lopen? ‘Mooi niet!’ Dus is het propvol in de Deltion-bus in Zwolle

28 oktober ,,Doorlopen tot de tweede deur. Hier is het vol.” Servicemedewerker André van busvervoerder Keolis dirigeert studenten van Deltion College in Zwolle de extra lange bus in. De scholierenlijnen zitten zelfs in tijden van het coronavirus tjokvol. Ouders maken zich zorgen. Studenten niet. ,,Ik kan gaan lopen, maar dan kom ik te laat”, zegt Daan Leeuw.