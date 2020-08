Plan voor zonnepanelen op dak Grote Kerk in Zwolle: ‘Komen uit het zicht’

Stroom van Zwolse plas met een maand ‘uitver­kocht’

31 juli Net iets meer dan dertig dagen. Zolang heeft het geduurd om honderden huishoudens te laten investeren in bijna 40.000 zonnepanelen op de Sekdoornse Plas in Zwolle-Zuid. De Zwolse energiecoöperatie Blauwvinger Energie werkt ondertussen al aan andere plannen, nu dit project is voltooid.