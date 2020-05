Plan voor Zwolle als internationaal treinstation dendert voort

Binnen mum van tijd heeft Nabers de complete gemeenteraad achter zijn plan gekregen. De hele Zwolse politiek is enthousiast, inclusief het college van burgemeester en wethouders. Bekrachtigd via een motie krijgt de gemeente nu de opdracht om - naast het tonen van enthousiasme over het plan - ook een concreet onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de snelle treinverbindingen.

Verleidelijk

Het idee van Nabers is om internationale treinen die nu in Amsterdam overnachten, door te laten rijden naar Zwolle, waar ze de volgende ochtend weer kunnen vertrekken. ,,Als de keuze is om in Zwolle in een rechtstreekse trein naar Parijs te stappen, of vanuit Zwolle in Amsterdam te moeten overstappen op trein of vliegtuig, dan wordt het zeer verleidelijk om de eerste optie te kiezen’’, stelt verantwoordelijke wethouder William Dogger in een toelichting.

Het plan moet uitgewerkt worden met onder andere de provincie Overijssel, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de NS. Zwolle zal het initiatief daarvoor nemen, vervolgens moet blijken welke partij de kar echt moet gaan trekken. Daarmee is het idee van Nabers binnen enkele dagen een concreet beleidsstuk geworden in Zwolle.

Kost geld

Maar het doen van onderzoek, dat kost ook geld, waarschuwt de wethouder. Voor ambtenaren is de werkdruk momenteel hoog, dus mogelijk moet de gemeente extra mensen inhuren. Ook is het afwachten of bijvoorbeeld de NS mee wil betalen aan zo’n onderzoek. Desondanks bleef de steun vanuit de Zwolse politiek recht overeind staan. Nabers: ,,Dit is juist het moment om dit te doen, de recessie komt eraan. In slechte tijden moet je investeren om de economie aan te jagen.’’

Ook provinciale aandacht

Ondertussen hebben het CDA en de PvdA ook op provinciaal niveau vragen gesteld. Zij verzoeken hun college om het plan nader te verkennen, de samenwerking te zoeken met de noordelijke provincies en het onderwerp te agenderen voor een volgend overleg met het ministerie.

Tweede Kamer?

En dus is het bijna wachten op aandacht in de Tweede Kamer voor dit plan. Zeker als het aan Nabers ligt. ,,We schakelen op meerdere niveaus. Mijn Zwolse collega’s heb ik gevraagd om ook hun landelijke fracties te benaderen en enthousiast te maken. Het zou toch geweldig zijn als alle zeven partijen - Swollwacht is lokaal - ook in Den Haag samen optrekken?’’

Geduld