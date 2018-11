‘Plant fruit en noten op plek van zieke Zwolse essen’

Rots heeft zelf een walnotenboom in haar tuin staan. ,,En er zijn wel openbare plekken in Zwolle. Aan de Notenboomstraat in Dieze volgens mij. En bij Park Eekhout staat bijvoorbeeld een tamme kastanje. Ja, eentje", zegt ze lachend. ,,Waarom niet meer? Wat is er nou leuker dan in je eigen buurt wat van zulke bomen te hebben en in het najaar bijvoorbeeld walnoten kunnen rapen.”