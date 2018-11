Plastic fietspad in Zwolle spierwit na eerste nachtvorst: verslaggeefster doet gladheidstest

Zien wij straks iets van die extra agenten? ‘Als je ze verdeelt, merkt niemand er iets van’

10:00 Steden in Oost-Nederland krijgen er flink wat agenten bij. In deze regio gaan vooral Zwolle en Apeldoorn erop vooruit. Wat gaan inwoners hier van merken? ,,Smeer de extra agenten niet over de regio uit, dan merkt niemand er iets van.”