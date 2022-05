Plastic ligt onder vuur, maar Zwollenaar (76) vecht voor kunststofmuseum in zijn stad: ‘Grootste uitvinding van vorige eeuw’

Eerst een stenen, daarna het bronzen, vervolgens het ijzeren en sinds zo'n honderdzeventig jaar het plastic tijdperk. Cultureel erfgoed, vindt Hans Davidson uit Zwolle de geschiedenis van die kunststof. Hij is curator bij het PolyPlasticum, een heus kunststofmuseum aan de Ceintuurbaan die haar huidige ruimte dreigt te moeten verlaten. ,,Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe locatie. Plastic is onmisbaar in onze samenleving en in mijn ogen de grootste uitvinding van de 20ste eeuw, naast de microchip. Die stellen we graag voor het voetlicht.”