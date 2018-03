PlasticSoepSloep in Zwolse Stadsgracht

Circulaire economie

De ChristenUnie in Zwolle organiseert, samen met WSSZ, deze actie om aandacht te vragen voor een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat afval niet en krijgt rommel waarde. Er wordt zoveel mogelijk gerecycled en hergebruikt. Het opruimen van zwerfvuil is een eerste stap in de richting van zo'n economie. 'We kennen allemaal de beelden van de grote plastic soep in de oceanen en zeeën. Maar ook dichter bij huis ligt er ontzettend veel afval in het water', aldus Michiel van Willigen in een persbericht.