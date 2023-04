Platen scoren en muziek luisteren: dit is er te doen op Record Store Day in Zwolle

BBB kijkt voor coalitie in Overijssel naar rechts én links: ‘Inwoners willen andere politiek’

Herstel van vertrouwen in de politiek is voor Overijsselse partijen de belangrijkste opdracht in de komende vier jaar. Dat bleek uit het duidingsdebat, waarin de partijen stuk voor stuk een analyse maakten van de verkiezingsuitslag die een monsterzege voor de BBB opleverde. Die partij wil op voorhand nog geen keuze maken over samenwerking met rechts of links.