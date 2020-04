Platform BUZ staat via Instagram klaar voor jongeren uit Zwolle: Rico en Ness trapten af

BUZ heeft de komende dagen veel verschillende activiteiten op de planning staan, georganiseerd door de vier initiatiefnemers. ,,Van work-outs van SportService Zwolle tot FIFA-toernooien via PEC Zwolle United en van Q&A’s met wijkagenten via gemeente Zwolle tot livesessies met een psycholoog via Travers Welzijn. Zo is er voor iedereen wel wat te vinden", vertelt Ellen Buenk, die namens Travers Welzijn de betrokken is bij de samenwerking. BUZ bevindt zich vooral op Instagram, waar ook alle livesessies gehouden worden. Gisteravond was de aftrap met een vraag-antwoord livestream met rappers Rico en Ness, goed voor ruim honderd kijkers.