Plattelandsprovincies gek op supersnelle fiets: speed-pedelec heeft de wind in de rug

Ambulance speciaal voor pechvogel­tje uit Zwolle door de McDrive

28 augustus Een ambulance uit Utrecht is dinsdagmiddag met het 13-jarige pechvogeltje Afanaisha uit Zwolle door de McDrive aan de Ceintuurbaan in Zwolle gereden. Danielle Rijksen (moeder van het meisje dat twee weken geleden werd getroffen door een herseninfarct en -bloeding) deelde foto’s van het moment via twitter. ,,We zijn in een rollercoaster beland.’’