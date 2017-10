Pleidooi voor extra matrixborden boog Hattemerbroek

Volledig scherm Stefan Verkerk © Ingrid Willems ,,Het is wachten op een tweede ongeluk, vlak ná een ongeluk. Rijkswaterstaat, doe er wat aan en plaats op drie locaties in de verbindingsboog van knooppunt Hattemerbroek matrixborden.’’

Fotograaf Stefan Verkerk uit Wezep slaakt een noodkreet. Hij houdt zijn hart vast. De veiligheid van weginspecteurs en hulpverleners is in het geding. Hij schreef een doorwrocht, tot op detailniveau uitgewerkt epistel en stuurde die als soort van noodkreet aan Rijkswaterstaat.

Voor zijn werk als persfotograaf maakte hij menig foto van uit de bocht gevlogen auto’s. Maar los van die ongelukken viel Verkerk nog iets op: het is een gevaarlijke onoverzichtelijke verbindingsboog van Zwolle naar Apeldoorn, zonder matrixborden boven de weg. Vele bomen langs de kant ontnemen het zicht. En dàt weer zorgt voor gevaarlijke situaties bij een afgesloten rijstrook.

Volledig scherm Nieuwe situatie Hattemerbroek volgens Stefan Verkerk, met drie matrixborden in de boog © Ingrid Willems Verkerk: ,,Vanaf de laatste matrixborden tot aan de plek waar de meeste ongelukken gebeuren, vaak vlak na het viaduct over de A28, is het zo’n anderhalve kilometer. Als er op dat matrixbord een rood kruis boven een rijstrook staat, weet de automobilist dat hij naar de andere rijstrook moet. Maar de afstand vanaf dat matrixbord tot het daadwerkelijke ongeluk is dan nog zó groot dat automobilisten de afgesloten rijstrook toch weer gaan pakken, in de veronderstelling dat de afsluiting voorbij is.

Omdat de boog mede door de bomen onoverzichtelijk is, loop je de kans dat die automobilisten tegen pionnen of andere afsluitende maatregelen aanrijden. Bovendien zorgt de splitsing naar de N50 richting Kampen bij automobilisten voor verwarring bij een afgesloten rechter rijstrook. Gelukkig is het nog altijd goed gegaan, maar van weginspecteurs van Rijkswaterstaat hoor ik dat ze hun hart vasthouden. En dat begrijp ik, want ik zie de gevaarlijke situatie ook. Die matrixborden zouden daarom dan ook in de boog moeten staan. Al besef ik dat dat veel geld zal kosten. Maar de veiligheid van weginspecteurs en hulpverleners staat toch voorop?’’

Drie locaties

Verkerk heeft in zijn vrije tijd uren aan het document gewerkt. Het resulteerde in een lijvig werk, voorzien van matrixborden gemonteerd op plekken waar die volgens hem gerealiseerd moeten worden. Hij ziet ze het liefst op drie locaties in de boog om zo duidelijkheid te scheppen in de onoverzichtelijke bocht. ,,Ik weet dat inspecteurs er bij Rijkswaterstaat ook op aandringen. Maar ze kloppen tegen een dichte deur. Daarom spring ik nu op de bres. Ik heb mijn bevindingen en oplossingen net naar Rijkswaterstaat gestuurd, het zal nog wel even duren voor ik een reactie krijg.’’

Verkerk spreekt vanwege zijn werk vaak met de slachtoffers van uit de bocht gevlogen auto’s. ,,Een eenduidig beeld waarom het mis gaat heb ik niet. Feit is dat auto’s vaak op het viaduct boven de A28 in de slip raken. Slachtoffers noemen vaak de strips die hier in het wegdek liggen. Voelen ze een klein tikje in het stuur. De weg wordt ook glad als het regent, na een lange periode van droogte.’’

Engeltje

Een van de slachtoffers die Verkerk sprak was Charlotte Knolb uit Epe. Waarom het mis ging met de auto, bestuurd door haar vriend, op die bewuste woensdagavond 30 augustus van Zwolle naar Epe, blijft voor Charlotte gissen.

Volledig scherm De auto van Charlotte Knolb wordt geborgen. Foto Stefan Verkerk © Ingrid Willems Het regende hard, na een periode van droogte. Het zicht was door de regen slecht. ,,We reden nog geen tachtig kilometer per uur toen de rechterachterkant van de auto op het viaduct ineens weggleed. De auto raakte aan het tollen, in onze beleving minutenlang. We pakten elkaar vast en zeiden, dit was het dan. Maar wonder boven wonder overleefden we het ongeluk, we hadden wel drie engeltjes op onze schouder.’’

Wegdek

Het ongeval geeft Knolb het gevoel dat er wel degelijk iets met het wegdek aan de hand is. ,,Ik baal van de reacties van mensen die zeggen dat er niks aan de hand is en dat de automobilist vast te hard heeft gereden. Natuurlijk, het regende hard. Dan weet je dat het glad kan worden. Maar het kan geen toeval zijn dat het zo vaak misgaat. Mijn vriend reed er elf jaar probleemloos overheen. Het kan dus iedereen gebeuren. Rijkswaterstaat zou de weg toch echt nog eens moeten inspecteren. Voordat er mensen zijn die hun verhaal over het ongeluk niet meer na kunnen vertellen.’’

