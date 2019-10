Pleidooi voor kinderloket in Zwolle bij echtscheiding

Dit voorjaar hield de Participatieraad een bijeenkomst over hoe de zorg voor kinderen bij een echtscheiding geregeld is. Dat heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, waarvan het kinderloket er dus één is. ,,Uit de gesprekken bleek dat er voor kinderen wel dingen geregeld zijn via de ouders, maar ook dat de kinderen soms uit het oog verloren worden als de situatie thuis onrustig of vijandig is. Of dat kinderen er wel erg mee bezig zijn, maar dat niet naar hun ouders toe willen of durven uitspreken", zegt voorzitter Aljona Wertheim van de Participatieraad. ,,Het is daarom belangrijk dat er een plek is waar het kind onafhankelijk en laagdrempelig naartoe kan gaan voor steun, advies en informatie. Gewoon zonder volwassenen uit hun eigen omgeving. Zo vaak als nodig is en zonder afspraak.”