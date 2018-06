Pleidooi voor oplossen knelpunten N35

Politie start onderzoek na melding inbrekers Aa-landen Zwolle

11:50 Inbrekers in Zwolle zijn tweemaal op heterdaad betrapt, laat de politie weten. In de nacht van zaterdag op zondag rond twaalf uur betrapte een buurtbewoner aan de Scheldelaan een inbreker. Even daarvoor zag een bewoonster van de Waallaan twee mannen in haar tuin, vermoedelijk eveneens inbrekers.