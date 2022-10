Plek voor honderden nieuwe woningen aan noordkant binnenstad: deze grote partijen slaan handen ineen

Zwolse hockeyclub verguld met gloednieu­we indoorhal: ‘Hier dromen we al jaren van’

Met de komst van een enorme opblaashal gaat bij hockeyclub Zwolle een diep gekoesterde wens in vervulling. Vanaf nu kunnen alle leden drie maanden in het jaar extra sporten én deelnemen aan de zaalcompetitie. De hal wordt deze week in gebruik genomen.

