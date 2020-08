Plots maakt Zwolle een inhaalslag bij de aanvragen van parkeerplekken elektrische auto’s

Zwolse theaterma­ker reconstru­eert in pod­cast-se­rie de vlucht van zijn Duitse oma

2 augustus Het is een onderbelicht deel van de geschiedenis. Maar bijna twee miljoen Duitsers moesten tijdens het nazibewind binnen hun eigen land vluchten voor het binnenvallende Rode Leger. Een van hen was de 22-jarige Wanda Neumann uit het noordelijke Neuhof in de huidige Poolse deelstaat Pommern. Zij is de grootmoeder van de Zwolse theatermaker Silas Neumann die alweer 12 jaar in Nederland woont.