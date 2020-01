Plotseling te koop: Eetcafé Het Weeshuys in Zwolle

Cel geëist voor valse beschuldi­ging in zaak Zwolse steekpar­tij

14:36 Door toedoen van een 22-jarige vrouw uit Dalfsen is een minderjarige, psychisch kwetsbare jongen in september 2018 van zijn bed gelicht, op verdenking van een ernstige steekpartij in de Van Galenstraat in Zwolle. Nathalie Z. is destijds naar de politie gegaan om de jongen te beschuldigen en daarmee de echte dader, haar toenmalige vriend ,uit de wind te houden.