Pluimveeconcern Plukon lijft Duitse kuikenboerderij in

video Vergunning beveili­gings­be­drijf Bruut-eigenaar Bob Kooistra in geding; personeel moet passen inleveren

29 augustus Beveiligingsbedrijf BKBD BV van Zwollenaar Bob Kooistra mag geen beveiligingswerk meer verrichten. De vergunning is verlopen en het ministerie van justitie heeft Kooistra, tevens eigenaar van café Bruut, een verlenging geweigerd. Zijn betrouwbaarheid zou in het geding zijn omdat hij momenteel verdachte is in een strafzaak.