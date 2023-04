Podcast De Nedersaksen gaat de regionale theaters in, première in Zwolle: ‘Superleuk, ja man’

Broers bezingen hun dorp Rouveen in dialect: ‘We hebben de tekst nog even aan onze moeder voorgelegd’

De broers Alfred (38) en Jaap (33) Roo uit Rouveen hebben een muzikale ode aan hun geboortedorp gebracht met het lied Hier Vuul Ik Meej Thuus. Dat deden ze, zoals de titel doet vermoeden, niet in het Engels, zoals de rest van hun repertoire, maar in het dialect. ,,Het was een mooie afwisseling in coronatijd.”