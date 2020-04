Podia en musea in Zwolle voelen de coronacrisis

Museum de Fundatie voelt de noodgedwongen sluiting in de portemonnee. Het museum is voor 65 procent afhankelijk van eigen inkomsten. ,,Op het moment dat die bezoekersstroom er niet meer is, dan merken we dat natuurlijk enorm. We hebben becijferd dat we 42.500 euro per week aan inkomsten mislopen. Dat is heftig’’, zegt museumdirecteur Ralph Keuning.