Poezen in mand gedumpt bij Zwolse afvalcontainer

Parkeer­ruim­te heikel punt in toekomst­plan­nen Diezer­brink in Zwolle

11:00 Winkeliers aan de Brink in Zwolle vrezen voor hun toekomst door de opknapbeurt van het winkelgebied aan de rand van de binnenstad. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het gaat de ondernemers om de parkeerplaatsen die verdwijnen. ,,Het hele plan is erg mooi, maar wij zijn afhankelijk van die parkeerruimte’’, zegt Tjarko Muis van sportzaak Side Out Indoorsports. De winkeliersvereniging bekijkt de plannen opnieuw.