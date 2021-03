Poging tot steen door ruit bij burgemeester Urk, 'dit raakt mijn gezin’

De burgemeester is geschrokken, zo reageert hij op de site van de gemeente. ,,Ook al is de steen niet door de ruit gegaan, mijn gezin en ik zijn enorm geschrokken. Zo’n actie raakt namelijk direct mijn gezin. Dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Thuis wil je een veilige omgeving voor jezelf en zeker voor je gezin.”

De burgemeester tast nog in het duister over het waarom. Hij heeft vandaag aangifte gedaan van het incident. De politie doet namens het Openbaar Ministerie onderzoek.

Verbijsterd

De burgemeester is verbijsterd en ontdaan over het incident, maar heeft wel een boodschap. ,,Wat ik echt niet begrijp is waarom deze persoon niet met mij het gesprek wil aangaan. Bij deze doe ik de oproep aan een ieder om een afspraak met mij te maken, zodat wij een gesprek kunnen hebben. Laten we met elkaar in verbinding blijven, ook al hebben we verschillende meningen. Geweld, zowel fysiek als geestelijk, lost helemaal niets op.”