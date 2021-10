Pokémonkaarten zijn nu misschien wel té gewild, zegt deze Zwolse winkelier: ‘Altijd op mijn hoede’

VIDEO Verwarde man uit Zwolle steekt eigen huis in brand: ‘Ik heb nog op zijn ramen staan bonzen’

Een verwarde man heeft vannacht zijn woonhuis in Zwolle in brand gestoken. Het incident heeft zich afgespeeld aan de Schepenenlaan. Daar huurt de man een huis van woningcorporatie deltaWonen. Het is de derde keer in korte tijd dat deze corporatie te maken krijgt met een verwarde huurder die de buurt op stelten zet.

28 oktober