Politici in Zwolle balen van problemen busvervoer, maar een oplossing hebben ze niet

Ze vinden het allemaal heel vervelend voor getroffen reizigers. En ja, er moet echt wat gebeuren. Maar het grote probleem is dat zowel Zwolse gemeenteraadsleden als het college van burgemeester en wethouders geen invloed hebben op de manier waarop het busvervoer geregeld is binnen de gemeentegrenzen. Er kan hooguit bij de provincie Overijssel in gesprekken of met brieven aangedrongen worden op een bepaalde oplossing, maar het is uiteindelijk aan de provincie en de vervoerder (Keolis, handelend onder de naam RRReis) om de koers uit te zetten.