Politici Zwolle willen noodopvang in stad voor gevluchte Afghanen

Politiek Zwolle bezorgd over bouwplan­nen Zwartewa­ter­zo­ne: ‘Is dit veilig?’

28 augustus Is het verstandig om huizen te bouwen in de Zwartewaterzone in Zwolle? Groenlinks, ChristenUnie en Swollwacht willen hierover opheldering van het college van burgemeester en wethouders. ,,We willen weten, na de overstromingen van afgelopen zomer, of het veilig is.’’