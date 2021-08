Politie: aanhoudingen PEC-aanhangers in Deventer onmogelijk, wellicht nog sancties

XL-teststraat bij IJsselhal­len in Zwolle nog altijd niet in gebruik, onzeker of dat nog wel gebeurt

20 augustus De enorme Testen voor Toegang-locatie bij de IJsselhallen in Zwolle wordt voorlopig niet in gebruik genomen. Het paviljoen is gebouwd met het oog op festivals en evenementen, maar die mogen nog altijd amper doorgaan. Vooralsnog is op andere locaties genoeg testcapaciteit. Het ministerie onderzoekt of het XL-testpaviljoen na 20 september alsnog wordt ingezet.