Politie arresteert 22 personen tijdens grote controle in Zwolle

Bij een grootscheepse politiecontrole in Zwolle, heeft de politie 22 aanhoudingen verricht. De controle werd gehouden in het kader van het donkere dagen offensief.

De politie hield de controle in de middag en de avond van donderdag en vrijdag 22 en 23 november. In totaal werden 210 bestuurders van voertuigen gesommeerd te stoppen, waarna de inzittenden en hun voertuigen werden gecontroleerd. Er werd ook in het centrum van Zwolle gecontroleerd.

Diefstal

Vier personen werden aangehouden voor diefstal in vereniging, wat betekent dat zij in gezamenlijkheid van twee of meer personen diefstal pleegden. Twee personen werden opgepakt voor winkeldiefstal. Iemand gaf een valse naam op tijdens de controle en werd eveneens aangehouden.

Verdovende middelen

Tien personen bleken verdovende middelen in bezit te hebben en twee arrestanten werden op verdenking van witwassen in de boeien geslagen. Bij een van hen werd bovendien voor enkele duizenden euro’s aan contant geld aangetroffen.

Munitie