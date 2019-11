Politie arresteert 3 gewapende PEC Zwolle-supporters bij controle

Wapens

Politiewoordvoerder Anne Coenen bevestigt dat er een actie geweest is. ,,We hadden de melding gekregen dat er een confrontatie was tussen de voetbalsupporters. Of dat ook daadwerkelijk het geval geweest is weten we nog niet. Dat wordt onderzocht. De voertuigen van de PEC Zwolle-supporters werden doorzocht en zij zijn ook gefouilleerd. Daarbij zijn wapens aangetroffen en dat heeft tot de aanhouding geleid”. Om wat voor een wapens het ging - messen, pistolen of iets anders - wilde ze in het belang van het onderzoek niet zeggen.