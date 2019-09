Politie beschouwt Dream or Donate-man (nog) niet als verdachte

video & update Explosie­ven­dienst onderzoekt hele nacht achtervolg­de Audi op A28

1 september De EOD is vannacht uren bezig geweest met mogelijk explosief materiaal dat werd gevonden in een zwarte Audi. De politie ontdekte de spullen na een achtervolging op de A28 tussen Ommen (bij Zwolle) en Nieuwleusen. De bestuurder van het voertuig ging ervandoor, nadat hij was klemgereden bij de afslag Nieuwleusen. Hij of zij is nog altijd voortvluchtig. Dat meldt de politie.