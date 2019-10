Politie blundert: camera en koffer kwijt in onderzoek naar mogelijke moordplannen broers uit Zwolle

Weggenomen

Een politieman van de afdeling forensische opsporing merkte nadat hij terug was op het politiebureau dat hij spullen miste. ‘Toen hij 5 minuten later terug ging naar de locatie van het onderzoek (buiten) bleken deze niet meer op de plek te liggen waar de rechercheur had gewerkt. Het is niet duidelijk of de spullen zijn weggenomen op het moment dat de collega nog aan het werk was of dat hij ze is vergeten en deze na zijn vertrek zijn gestolen‘, aldus de politie, die verder niet bereikbaar was voor commentaar. De SD-kaart in het toestel bevatte foto’s van een voertuig in een ander onderzoek en foto’s van de aangetroffen wapens in het onderzoek in Zwolle.