Politie brengt Zwollenaar met spoed naar broers begrafenis

De Zwolse politie kreeg eerder op de dag het verzoek om bij de man langs te gaan. Zijn in Friesland woonachtige kinderen maakten zich zorgen om hun vader. Ze konden al een paar dagen geen contact met hem krijgen. Eerder in de week was zijn broer overleden en gisteren was de begrafenis elders in het land. ,,Aan ons werd het verzoek gedaan om te kijken of er misschien iets ernstigs aan de hand was'', schrijft de politie op Facebook.