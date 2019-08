Politie, club en fans rouwen om PEC-politieman Dennis van Unen

Straatfes­ti­val Zwolle gebukt onder geluidsre­gels: Zanger moet publiek tot stilte manen

22 augustus De afspraken over geluidsniveaus moeten onder de loep worden genomen, anders is het maar de vraag of het Straatfestival in Zwolle volgend jaar de Nieuwe Markt weer aandoet. Die noodkreet slaken betrokkenen bij het podium van afgelopen vrijdag. Na herhaaldelijke waarschuwingen over de decibellen moest de zanger van Juffrouw Jannie het publiek zelfs manen niet mee te zingen. ,,Volgens mij gaat er iets niet goed met de geluidsmetingen’’, zegt geluidsman Marco Ruiter. ,,Op deze manier doe ik volgend jaar niet meer mee.’’