Politie controleert week lang straten Zwolle op verkeersovertredingen: dit is de forse oogst

Woningbouw op schierei­land Kop van Voorst in Zwolle niet haalbaar: zou het bedrijven onmogelijk maken

Zwolle wil en zal de komende twintig jaar flink groeien in het aantal woningen, en in de zoektocht naar geschikte locaties kwam in september vorig jaar het schiereiland op de Kop van Voorst in beeld. Maar een oriënterend onderzoek is voor het dagelijks stadsbestuur voldoende om te concluderen dat woningbouw op het bedrijventerrein kansloos is.

21 januari